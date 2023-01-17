خبر في الجول – غياب سافيو والسولية عن لقاء سموحة بسبب الإصابة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 12:52

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - غزل المحلة - برونو سافيو

يغيب ثنائي الأهلي، برونو سافيو وعمرو السولية عن لقاء سموحة في نصف نهائي كأس مصر 2022 بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي للقاء سموحة في نصف نهائي الكأس مساء اليوم الأربعاء لتحديد، هوية الطرف الثاني في النهائي.

وحسبما علم FilGoal.com غاب برونو سافيو عن مران الأهلي أمس الثلاثاء بسبب شعوره بألم في الركبة.

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في حين شعر السولية بألم في السمانة وأوصى الجهاز الطبي باستبعاده من المباراة حتى لا تتفاقم إصابته ويغيب عن لقاء القمة.

وخاض السولية الموسم الجاري 13 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا سجل 3 أهداف وصنع 2.

فيما خاض برونو منذ انضمامه للأحمر 16 مباراة سجل هدفين وصنع 3 في جميع المسابقات.

وتقام مباراة الزمالك والأهلي يوم 21 يناير المقبل في استاد القاهرة الدولي لحساب الجولة 14 من الدوري المصري.

وتفوق بيراميدز على الزمالك بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافى بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويسعى الأهلي للوصول لنهائي كأس مصر للمرة 54 في تاريخه.

فيما يأمل سموحة في الوصول للنهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

الأهلي سموحة عمرو السولية كأس مصر برونو سافيو
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