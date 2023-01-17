بعد نهاية 20 عاما مع بوما.. منتخب إيطاليا يكشف قميصه الجديد

كشف منتخب إيطاليا عن قميصه الجديد بعد نهاية 20 عاما من التعاون مع شركة بوما.

في مارس الماضي أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع شركة أديداس لتصميم أزياء منتخب إيطاليا للرجال والنساء وكرة الصالات، وكرة القدم الشاطئية، والرياضات الإلكترونية، بداية من عام 2023.

ونشر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم صورا للقميص الجديد للمنتخب عبر موقعه.

وجاء القميص الأساسي باللون الأزرق كالعادة، فيما تتواجد بعض الخطوط الزرقاء في القميص الأبيض الاحتياطي.

سيرتدي الأتزوري القمصان الجديدة لأول مرة في مارس المقبل حين يلعب أول مبارياته في تصفيات بطولة يورو 2024.

رسميا 🚨🚨🚨 أديداس تعلن القميص الأساسي والاحتياطي لمنتخب إيطاليا بعد انتهاء تعاقد الأتزوري مع شركة بوما 🇮🇹🌟 pic.twitter.com/euhAHZ2fOh — FilGoal (@FilGoal) January 17, 2023

وكان منتخب إيطاليا يرتدي قمصانا من إنتاج شركة بوما في الـ 20 عاما الماضية.

وأشار الاتحاد الإيطالي في بيانه حين تعاقد مع أديداس إلى أنه قد وقع عقد طويل الأمد مع الشركة الألمانية لتوريد منتجاته بداية من شهر يناير 2023.

وقال جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عبر الموقع الرسمي للاتحاد: "الإعلان عن الشراكة مع أديداس هو مصدر للفخر ويمثل خطوة أساسية في مسار نمو علامتنا التجارية داخل وخارج إيطاليا".

وتابع "الشغف والحماس اللذان وجدناهم في أديداس هما نفس الشغل والحماس الذين يعمقهما الاتحاد الإيطالي كل يوم في الترويج لجميع المنتخبات الإيطالية وكرة القدم الإيطالية على كل المستويات".

كما تحدث كاسبر رورستد الرئيس التنفيذي لشركة أديداس: "نحن فخورون للغاية بالإعلان عن هذه الشراكة طولية الأمد مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ويسعدنا انضمام أحد أكثر الفرق الوطنية نجاحا إلى مجموعتنا من الاتحادات الدولية، ولا ننتظر الوصول إلى بعض الأهداف الرائعة معا".

يذكر أن الأتزوري غاب عن كأس العالم 2022.

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