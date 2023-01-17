بلحاج لـ في الجول: لم أتردد في قبول عرض أسوان.. وهدفي المشاركة في مونديال 2026

كشف أحمد بلحاج لاعب أسوان أنه لم يتردد في قبول عرض زهرة الجنوب في الصيف الماضي، ويستهدف المشاركة بقميص منتخب المغرب في كأس العالم 2026.

أحمد بلحاج النادي : أسـوان أسـوان

وجذب أحمد بلحاج لاعب أسوان الأنظار في أول مواسمه بالدوري المصري، إذ صنع 7 أهداف وسجل ثنائية في أول 13 جولة من المسابقة.

وقال بلحاج لاعب أسوان لـ FilGoal.com: "لعبت طوال مسيرتي في إسبانيا، وانتقلت إلى أندورا من دوري الدرجة الثانية، حيث تواصلوا معي من أندورا وقدموا عرض مالي جيد لي، واللعب في الدوري كان سيسمح لي بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا وكنت على حق".

وأضاف "بعد انتهاء الموسم في أندورا، قدم لي وكيل أعمالي هذه الفرصة في مصر التي لم أتردد لثانية لمواصلة النمو بشكل احترافي واللعب في الدرجة الأولى المصرية".

وأكمل "تجربتي في نادي أسوان جيدة جدا، فأنا أرى ناديا محترفا للغاية مع مجموعة أهداف عالية، وهذا يجعل الحافز اليومي في التدريبات والمباريات مرتفعا للغاية، لأن المنافسة تتطلب الكثير، أنا سعيد جدا بالعمل يوميا مع هذا النادي الذي ينمو يوما بعد يوم".

وأردف "اللعب في الدوري المصري كما قلت هو تحد احترافي بالنسبة لي، فالمنافسة بين الفرق عالية ومستوى المتطلبات اليومية مرتفع، من الضروري جدا أن يكون لديك استعدادات بدنية وعقلية جيدة جدا، لأنها تلعب دورا مهما للغاية لكل لاعب".

وعن أداء المغرب بالمونديال، أجاب قائلا: "مفاجأة كبيرة للغاية، فرحة للبلد بأسره وللعالم العربي كله، إذا عملت وتؤمن أن كل شيء ممكن فستصل إلى ما تريد، في الحقيقة منتخب المغرب جعلنا سعداء للغاية".

وأردف "أود أن أكون قادرا على المشاركة في المونديال المقبل مدافعا عن القميص المغربي، وسأواصل العمل الجاد لتحقيق ذلك، أما في القضايا السياسية بين المغرب والجزائر أفضل عدم الحديث".

وأتم "طموحاتي خلال الفترة المتبقية من الموسم هي الحفاظ على أعلى مستوى للفريق والمستوى الفردي لي، لأنه في النهاية سيساعد العمل الفردي الجيد الفريق دائما والعكس صحيح، أريد أن يصل فريقي إلى القمة ويذهب لعبة تلو الأخرى من أجل الفوز".

الجناح الأيمن البالغ 25 عاما انضم لأسوان في صفقة انتقال حر قادما من إنتر كلوب ديسكالديس الأندوري بعدما حقق مع الفريق لقبي الدوري وكأس السوبر الموسم الماضي.

وخاض بلحاج أكثر من تجربة في الملاعب الإسبانية بقمصان أندية كورنيّا وديبورتيفو أراجون وأوريهويلا.

ولم يسبق لبلحاج تمثيل منتخب المغرب في فئاته السنية المختلفة.

ويستعد أسوان لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويحتل زهرة الجنوب المركز التاسع برصيد 17 نقطة عقب مرور 13 جولة في ترتيب الدوري المصري.