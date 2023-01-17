الجباس: السعيد تواجد بين شوطي المباراة.. واستمرار النادي من عدمه يخص ملاكه

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 11:25

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاصة - دودو الجباس - صلاح ريكو

شدد محمد الجباس لاعب بيراميدز على أن اللاعبين لا يشعرون بأي أمر غير طبيعي داخل الفريق حول إمكانية استمرار النادي أو رحيل ملاكه.

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشارك الجباس في الشوط الإضافي الثاني وتمكن من تسجيل ركلة الترجيح التي سددها.

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وقال الجباس عبر قناة الحياة: "تاكيس مدرب جيد جدا وله مدرسة مختلفة ويعتمد على الاحتفاظ بالكرة أما باتشيكو مختلف ومنظم أكثر دفاعيا ويلعب كرة قدم مباشرة أكثر".

وتابع "الطرد أشعر الزمالك سهولة المباراة وخصوصا مع تقدمهم في النتيجة وفي النهاية حاولوا تسجيل هدف الفوز ولكننا كنا منظمين دفاعيا".

وأضاف "الحديث عن استمرار النادي من عدمه شيء يخص الإدارة فقط ولا نعلم عنه أي شي ولكننا لا نشعر بأي شيء كلاعبين سواء في التدريبات وغرف خلع الملابس ونشعر أن الأمور طبيعية".

وشدد "معظم فرق الدوري الإنجليزي ملاكهم يكونون مستثمرين من خارج إنجلترا وهذا شيء إيجابي وأتمنى أن يتواجد 3 أو 4 فرق أخرى يمتلكهم مستثمرين مثل بيراميدز وليس لأنني لاعب في الفريق ولكن لأن هذه هي الحقيقة".

وأتم "عبد الله السعيد تواجد معنا بين شوطي المباراة داخل غرفة خلع الملابس وشد من أذر الفريق ولم يحدث أي شيء وكلاعب في الفريق لا أتمنى أن يرحل عن بيراميدز ولكن ليس لدي أي معلومات عن الأمر".

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه.

وينتظر بيراميدز في النهائي مواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي ستقام اليوم بين الأهلي وسموحة.

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