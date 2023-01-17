حسين ياسر المحمدي يعلن تعيينه كمدرب في الجهاز الفني لـ الزمالك

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 11:16

كتب : FilGoal

حسين ياسر المحمدي

كشف حسين ياسر المحمدي مدرب فريق شباب الزمالك مواليد 2003 تعيينه مدربا في الجهاز الفني للفريق الأول.

ودع أحمد عبد المقصود المدرب المساعد في الجهاز الفني اللاعبين والجهاز الفني والمشرف العام على الكورة بعد انتهاء مباراة بيراميدز، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أنه كان هناك اتفاق مسبق مع إدارة الكرة والنادي في الزمالك على الرحيل بعد مباراة بيراميدز أيا كانت نتيجة اللقاء.

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وقال المحمدي عبر القناة الأولى: "تعييني مدربا في الجهاز الفني لـ الزمالك يُعد مفاجأة في هذا التوقيت، وطيلة عام أصبحت جاهزا لأن يعتمد النادي عليّ".

وأضاف "حصل تواصل بيني وبين جوسفالدو فيريرا على فترات بسبب قيادتي الفنية لفريق الشباب، وتواصلت بشكل أكبر مع أسامة نبيه في ظل تواجد عناصر كثيرة من فريق الشباب ضمن الفريق الأول".

وتابع "أحب التحدي، وتوليت مهمة فريق الشباب 2003 في ظروف لم تكن جيدة، والعمل يظهر أكثر عندما تكون الفترة غير جيدة، لأن التغيير يحدث عندما يظهر خلل".

وأكمل "أتمنى أن أكون سند للجهاز الفني الموجود رفقة إسماعيل يوسف وأمير مرتضى الذي جلب للفريق صفقات عديدة".

وأردف "الفريق أنهى 2022 في صدارة ترتيب الدوري، ومنذ مباراة أسوان لم يقدم الفريق مستواه المعروف".

وأتم "الموسم طويل والكرة مكسب وخسارة، وحققنا ألقابا في المواسم الماضية، الفرق تمر أحيانا بفترات تراجع وقادرون على الخروج منها لأن الوقت لا زال مبكرا".

وخسر الزمالك أمام بيراميدز في الدور نصغف النهائي من كأس مصر لموسم 2021-2022 بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

حسين ياسر المحمدي الزمالك في الدوري
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