مواعيد مباريات الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - الأهلي ضد سموحة.. ومهمة جديدة لمصر في اليد
الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 10:36
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباراة اليوم الثاني من نصف نهائي كأس مصر 2021/2022، وتنهي مصر مباراياتها في دور المجموعات بكأس العالم لكرة اليد.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر والقنوات الناقلة.
كأس مصر 2021/2022.
الأهلي × سموحة - 6:00 مساء.. أون تايم سبورت.
كأس العالم لكرة اليد
مصر × أمريكا - 7:00 مساء.. أون تايم سبورتس 2.
كرواتيا × المغرب - 9:30 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب
هولندا × النرويج - 9:30 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب
قطر × صربيا - 9:30 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب
تونس × الدنمارك - 9:30 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب
الجزائر × ألمانيا - 7:00 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب
بلجيكا × البحرين - 7:00 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب
مقدونيا الشمالية × الأرجنتين - 7:00 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب
دوري الدرجة الثانية المصري
أبو قير للأسمدة × سبورتنج - 2:30 مساء.
كأس الاتحاد الإنجليزي
ويجان × ليوتن تاون 9:45 مساء.
أكرينجتون × بوريهام وود - 9:45 مساء.
ولفرهامبتون × ليفربول - 9:45 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.
فورست جرين × بيرمنجهام - 9:45 مساء.
ليدز يونايتد ؛ كارديف سيتي - 9:45 مساء.
سوانزي سيتي × برسيتول سيتي - 9:45 مساء.
كأس ملك إسبانيا
ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية - 8:00 مساء.. SSC sports1.
ريال سوسيداد × ريال مايوركا - 8:00 مساء.. SSC Sports extra 1.
كأس إيطاليا
نابولي × كريمونيسي - 8:00 مساء.. أبوظبي الرياضية 2.
كأس تركيا
ألانيا سبور × جالاتاسراي - 7:30 مساء.
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