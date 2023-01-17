مواعيد مباريات الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - الأهلي ضد سموحة.. ومهمة جديدة لمصر في اليد

بلحاج لـ في الجول: لم أتردد في قبول عرض أسوان.. وهدفي المشاركة في مونديال 2026

الجباس: السعيد تواجد بين شوطي المباراة.. واستمرار النادي من عمده يخص ملاكه

حسين ياسر المحمدي يعلن تعيينه مدربا في الجهاز الفني لـ الزمالك

أحمد فتحي: تاكيس لم يكن سيشركني إذا مات جميع الأظهرة في بيراميدز

مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الزمالك لضم عبد الله السعيد

مرتضى منصور في تصريحات نارية: سأحاسب جميع المقصرين.. وفيريرا لن يرحل ولكن

"ميزانية فريق الكرة تخطت 850 مليون".. الجارحي يكشف عن تصريحاته في مجلس النواب بخصوص الأهلي

دياب يكشف كواليس ما جاء في الاجتماع مع كلاتنبرج