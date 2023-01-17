مواعيد مباريات الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - الأهلي ضد سموحة.. ومهمة جديدة لمصر في اليد

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 10:36

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - دوكو دودو - محمد شريف - الأهلي أمام سموحة

تقام اليوم مباراة اليوم الثاني من نصف نهائي كأس مصر 2021/2022، وتنهي مصر مباراياتها في دور المجموعات بكأس العالم لكرة اليد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر والقنوات الناقلة.

كأس مصر 2021/2022.

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الأهلي × سموحة - 6:00 مساء.. أون تايم سبورت.

كأس العالم لكرة اليد

مصر × أمريكا - 7:00 مساء.. أون تايم سبورتس 2.

كرواتيا × المغرب - 9:30 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب

هولندا × النرويج - 9:30 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب

قطر × صربيا - 9:30 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب

تونس × الدنمارك - 9:30 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب

الجزائر × ألمانيا - 7:00 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب

بلجيكا × البحرين - 7:00 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب

مقدونيا الشمالية × الأرجنتين - 7:00 مساء.. قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب

دوري الدرجة الثانية المصري

أبو قير للأسمدة × سبورتنج - 2:30 مساء.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ويجان × ليوتن تاون 9:45 مساء.

أكرينجتون × بوريهام وود - 9:45 مساء.

ولفرهامبتون × ليفربول - 9:45 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

فورست جرين × بيرمنجهام - 9:45 مساء.

ليدز يونايتد ؛ كارديف سيتي - 9:45 مساء.

سوانزي سيتي × برسيتول سيتي - 9:45 مساء.

كأس ملك إسبانيا

ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية - 8:00 مساء.. SSC sports1.

ريال سوسيداد × ريال مايوركا - 8:00 مساء.. SSC Sports extra 1.

كأس إيطاليا

نابولي × كريمونيسي - 8:00 مساء.. أبوظبي الرياضية 2.

كأس تركيا

ألانيا سبور × جالاتاسراي - 7:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الأهلي سموحة كأس مصر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مصر كأس العالم لكرة اليد
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