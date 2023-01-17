مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الزمالك لضم عبد الله السعيد

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 01:36

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - بيراميدز وغزل المحلة

كشف نادي بيراميدز عن حقيقة العرض المقدم من الزمالك لضم صانع ألعاب الفريق عبد الله السعيد.

وسبق لصانع ألعاب منتخب مصر السابق التوقيع للزمالك عام 2018، صفقة أطلقت عليها إدارة الأبيض وقتها "صفقة القرن"، لكنها لم تتم في النهاية.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "الزمالك لم يقدم أي عرض لضم عبد الله السعيد حتى الآن".

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وأضاف "لا يمكننا الحديث عن رحيل اللاعب من عدمه الآن لأنه لا يوجد أي مفاوضات على أرض الواقع".

وواصل "حسم مصير اللاعب سيكون في يد بيراميدز عندما تتوافر العروض، ولكنه الأن لاعب على قوة الفريق".

السعيد (37 عامًا) يتواجد في بيراميدز منذ انضمامه إليه في صفقة مفاجئة بشهر يناير 2019 عقب فترة احتراف في أهلي جدة السعودي.

وبدأ السعيد مسيرته في الإسماعيلي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 2011 ويقضي 7 مواسم في صفوفه فاز خلالها بكل البطولات الممكنة.

ولعب السعيد معارًا إلى كوبس الفنلندي لفترة قصيرة للحفاظ على لياقته البدنية قبل مونديال 2018، على خلفية استبعاده من قائمة الأهلي بعد خروج توقيعه للزمالك إلى النور.

وبعد فترة في أهلي جدة، عاد السعيد للملاعب المصرية من بوابة بيراميدز واستطاع كتابة التاريخ بدخول نادي المائة في الدوري المصري.

وخاض السعيد 55 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 6 أهداف، وساهم في الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وإلى نهائيات كأس العالم 2018 حيث صنع هدفًا.

وصعد بيراميدز إلى نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ويلعب بيراميدز مع الفائز من الأهلي وسموحة في المباراة النهائية.

يذكر أن بيراميدز يتواجد في المركز الرابع للدوري برصيد 24 نقطة من 13 مباراة.

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