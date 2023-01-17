مرتضى منصور في تصريحات نارية: سأحاسب جميع المقصرين.. وفيريرا لن يرحل ولكن

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه سيحاسب الجميع بعد التقصير في حق النادي، مشيرا إلى أن فيريرا لن يرحل ولكنه بحاجة لسماع آراء من حوله في الأمور الفنية.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز في الدور نصغف النهائي من كأس مصر لموسم 2021-2022 بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

نستعرض معا أبرز ما قاله مرتضى منصور في تصريحات نارية

"أقول لفيريرا "من فضل حضرتك كل واحد يلعب مكانه" من فضلك "مفيش لعب" في التشكيل، من فضلك الزمالك يلعب للفوز بالبطولات وبالتالي يجب أن يلعب كرة هجومية".

"فيريرا الحالي ليس فيريرا قبل شهرين، لم يعد يأخذ رأي أي حد حوله وهو ما تسبب في رحيل أسامة نبيه. من فضلك يا فيريرا اسمع لمن حولك. في أحد المباريات وقف أسامة نبيه لتوجيه اللاعبين فأمره بالعودة للجلوس".

"هذا هو باتشيكو الذي تعاقدت معه ومن جاء بعدي استغنى عنه وتعاقد مع كارتيرون، وهو الآن هدية لبيراميدز".

"لن أستغنى عن أحد (فيريرا) ولكن أطلب من بعض اللاعبين "المتخاذلين" أن يلعبوا بشكل أفضل".

"هل مرر أحد لسمسون الكرة عند نزوله؟ وهو المهاجم الذي سجل 28 هدفا قبل انتقاله للزمالك، هل لعب مصطفى شلبي في مركزه عند نزوله؟ أليس مصطفى الزناري وعمرو السيسي من ساهما في دخول طلائع الجيش المربع الذهبي؟".

"علي جبر تعرض للطرد وتمكن باتشيكو "اللي عنده دماغ" من التعامل مع الأمر، لماذا لعبنا بثلاثة لاعبين في وسط الملعب؟ لن نقيل فيريرا ولكن أطلب منه أن "يتقي الله" وأن يسمع لمن حوله في الجهاز الفني".

"لن نقيل فيريرا ولكن أطلب منه أن "يتقي الله" وأن يسمع لمن حوله في الجهاز الفني. هذه ثالث بطولة يهدرها فيريرا واللاعبين خلال شهرين، من غير المعقول أن تنام الجماهير حزينة ونهدر بطولة في أيدينا. لقد تحملنا ما لا يتحمله أحد، لن أسمح بذلك".

"كل اللاعبين ستتم محاسبتهم ولن أسمح بوجود "الشللية" التي بدأت أشعر بوجودها، أنا من سأحاسب الجميع".

"أطلب من الحكام حماية لاعبينا لأنهم "اتهروا ضرب" أمام بيراميدز".

"أطلب من الجماهير أن تكظم الغيظ فلدينا مواجهة مصيرية السبت المقبل ويجب أن يساندوا الفريق، المباراة ستكون حاسمة في صراع الدوري. أهدرنا بطولة ويجب أن نغلق صفحتها".

"إذا كان هناك أي لاعب يملك أي عرض للرحيل فعليه أن يقدمه لنا، و"اللي نيم جماهير الزمالك زعلانة سنته سودة معايا"".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري.