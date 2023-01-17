دياب يكشف كواليس ما جاء في الاجتماع مع كلاتنبرج

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن كواليس ما جاء في الاجتماع مع اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة مارك كلاتنبرج.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "تحدثنا مع كلاتنبرج خلال الاجتماع وطلبنا منه ردودا واضحة وصريحة عن كل الشكاوى ضد التحكيم في الفترة الماضية".

وأضاف "طلبنا من كلاتنبرج أن يكون هناك تقارير شاملة لكل الأخطاء في الملعب وطريقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحكام وذلك لحماية التحكيم قبل حماية الأندية".

وواصل "بالتأكيد يوجد أخطاء والجميع يراها ولكن بنسب متفاوتة، هناك أخطاء لا يمكن الاختلاف عليها وأخرى نسبية وفي هذه الحالة رأي كلاتنبرج سيكون الصواب لأنه هو المرجع التحكيمي بالنسبة لنا".

وأكمل "الاجتماع مع لجنة الحكام سيقام بصفة دورية وكلنا أمل أن يكون هناك تصحيحا للأخطاء وتطوير مستوى الحكام".

وأردف "سيتم الإعلان من قبل لجنة الحكام عن قواعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للحكام، وأيضا بروتوكول تقنية الفيديو".

وشدد "لا يوجد خلاف مع بيراميدز وعندما تم نشر بيان رابطة الأندية لم أعجب بذلك لأن هذا ليس أسلوب إدارة الأزمات من قبل الرابطة ولكنه كان ردا على بيان بيراميدز".

وأتم تصريحاته "تجاوزنا هذا الأمر ودور الرابطة أن نستمع لأزمات الأندية وحلها، هناك اجتماع مقبل مع ملاك نادي بيراميدز للحديث عن مستقبل النادي في الكرة المصرية".