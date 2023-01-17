تفوق على أرسنال وتشيلسي.. نوتنجهام فورست يعلن التعاقد مع لاعب بالميراس

أعلن نوتنجهام التعاقد مع البرازيلي دانيلو قادما من بالميراس في سوق الانتقالات الشتوية.

ووقع نوتنجهام على عقد مدته 6 سنوات ونصف، أي ينتهي صيف 2029.

وقال دانيلو عقب الإعلان عن الصفقة: "أنا سعيد حقًا بتحقيق حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز واللعب مع نوتنجهام فورست".

A superstar has landed. 🌟 pic.twitter.com/d0xrHYpwaW — Nottingham Forest FC (@NFFC) January 16, 2023

وأضاف "لقد عرفت القليل عن تاريخ النادي ورأيت أنهم فازوا بكأس أوروبا مرتين. لقد تحدثت إلى جوستافو سكاربا أيضًا، وأخبرني أن نوتنجهام مدينة رائعة".

وتابع "سأظهر الكثير من الرغبة القوية في الفوز وسأبحث دائمًا عن بذل قصارى جهدي على أرض الملعب لتحقيق نتائج إيجابية".

دانيلو (21 عاما) يجيد اللعب كمتوسط ميدان دفاعي "إرتكاز".

وسيرتدي دانيلو القميص رقم 28 مع النادي الإنجليزي.

وانتقل دانيلو إلى بالميراس صيف 2020، وشارك في 74 مباراة وسجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.

وكان أرسنال وتشيلسي وموناكو مهتمين أيضًا بـ دانيلو، لكن فورست هو الذي فاز بالسباق.

دانيلو هو الصفقة البرازيلية الثانية لـ نوتنجهام فورست في سوق الانتقالات الشتوية بعد جوستافو سكاربا الذي انضم في ديسمبر بعد فسخ تعاقده مع بالميراس.

ويحتل نوتنجهام فورست المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة.