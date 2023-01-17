خبر في الجول - بيراميدز يفعل بند تمديد التعاقد مع توريه ولاكاي

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 00:16

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - بيراميدز - بلاتي توريه

فعل نادي بيراميدز بند تمديد التعاقد مع لاعب الوسط البوركينابي بلاتي توريه والمهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي، حسبما علم FilGoal.com.

وسيستمر الثنائي مع الفريق لموسم آخر مقابل الحصول على 650 ألف دولار، ليتواجد مع بيراميدز في الموسم المقبل.

وانتقل بلاتي توريه إلى بيراميدز في يناير 2021 في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف ليشارك مع الفريق في 44 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا.

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ويلعب فخري لاكاي بقميص بيراميدز منذ يناير 2022 قادما من كيب تاون الجنوب إفريقي ليسجل 13 هدفا ويصنع أربعة في 50 مباراة.

وصعد بيراميدز إلى نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ويلعب بيراميدز مع الفائز من الأهلي وسموحة في المباراة النهائية.

يذكر أن بيراميدز يتواجد في المركز الرابع للدوري برصيد 24 نقطة من 13 مباراة.

بلاتي توريه فخري لاكاي الدوري المصري بيراميدز
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