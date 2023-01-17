فتح الله: رحيل السعيد عن الملعب بعد تبديله؟ كان يحتفل مع اللاعبين عقب المباراة

نفى محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز رحيل عبد الله السعيد عن المباراة عقب اسبتداله أمام الزمالك.

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر 2021/2022 بعد الفوز على الزمالك في دور نصف النهائي بركلات الترجيح.

وتعرض علي جبر للطرد في الدقيقة العاشرة من المباراة ليجري جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز تبديلا بخروج السعيد ودخول المدافع أسامة جلال بدلا منه.

وقال فتح الله عبر قناة أون تايم سبورتس: "اللاعبين قدموا مباراة كبيرة جدا والظروف كانت صعبة بعد أول 10 دقائق الذين استقبلنا فيهم هدفا وحصلنا على بطاقة حمراء".

وتابع "اللاعبين قاتلوا طوال دقائق المباراة وكنا متوقعين تحقيق الفوز بعدما شاهدنا تركيز جميع اللاعبين".

وأضاف "رحيل عبد الله عن الملعب بعد استبداله؟ كان يحتفل مع اللاعبين عقب المباراة وخروجه جاء بسبب ظروف المباراة وليس تقليلا منه. هو لاعب مهم في تاريخ النادي وذهابه لغرفة خع الملابس وعودته مرة أخرى أمر طبيعي".

وأتم "محمود البنا أدار المباراة بشكل رائع وحديثنا عن التحكيم في وقت سابق كان في نقاط محددة وتحدثنا باحترام كبير لشعورنا بالظلم".

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه ويبحث النادي عن لقبه الأول منذ إنشائه.

وسيلعب بيراميدز في المبارة النهائية ضد الفائز من مواجهة الأهلي وسموحة في مباراة نصف النهائي الأخرى التي ستقام غدا.