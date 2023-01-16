ذا أثليتك: تمت.. سارابيا إلى ولفرهامبتون وموعد الكشف الطبي

اتفق ولفرهامبتون على ضم بابلو سارابيا من باريس سان جيرمان بحسب صحيفة ذا أثليتك.

وأضافت الصحيفة أن ولفرهامبتون اتفق على دفع 4.5 مليون جنيه إسترليني لـ باريس سان جيرمان من أجل انتقال سارابيا.

وسيوقع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما عقدًا لمدة عامين ونصف مع ولفرهامبتون.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يخضع اللاعب غدا الثلاثاء إلى الكشف الطبي في النادي الإنجليزي.

وعمل متوسط الميدان الإسباني تحت قيادة جولين لوبيتيجي المدير الفني لـ ولفرهامتبون في مناسبتين.

الأولى عندما كان لوبتيجي مدربا لمنتخب إسبانيا تحت 19 عاما، والآخرى في إشبيلية عام 2019 قبل أن يرحل سارابيا إلى باريس سان جيرمان.

وخاض سارابيا منذ انضمامه إلى النادي العاصمة 98 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 22 عاما وصناعة 12 آخرين.

وقضى سارابيا موسما معارا إلى سبورتينج لشوبة بعد خروجه من حسابات ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان آنذاك.

ولا يشارك سارابيا بشكل أساسي مع باريس سان جيرمان الموسم، حيث ظهر في 19 مباراة فقط في جميع المسابقات.

ويحتل وولفز المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.

ويستعد ولفرهامبتون منافسه ليفربول غدا الثلاثاء ضمن منافسات كأس الرابطة.