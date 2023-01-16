دودو الجباس: طرد علي جبر حفز لاعبي بيراميدز للفوز على الزمالك

يرى محمد "دودو" الجباس لاعب بيراميدز أن طرد علي جبر حفزّ الفريق من أجل الفوز بالمباراة أمام الزمالك.

محمد الجباس النادي : بيراميدز بيراميدز

وتأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتيين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وقال الجباس في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 2: "المباراة لم تكن متوقعة. هناك لحظات في كرة القدم تستطيع تغيير مسار المباراة وهذا ما حدث عند طرد علي جبر".

وتعرض علي جبر للطرد عند الدقيقة 11 بعد التدخل على سيف الجزيري المنفرد بالمرمى قبل أن يسقط المهاجم التونسي خارج منطقة الجزاء.

وأضاف "لقد كان حافزا من أجل الفوز وحرصنا أكثر على عدم استقبال الأهداف".

وتابع "لم نتعمد وصول المباراة إلى الركلات الترجيح لكن وفقنا فيها".

وأتم "نحن نريد الكأس ولا نهتم بمن سنواجه في النهائي".

وودع الزمالك منافسات كأس مصر بركلات الترجيح لأول مرة منذ 19 عاما أمام بيراميدز.

ونجح الجباس في تسجيل ركلة الترجيح من أمام محمد عواد حارس الزمالك.

ويلعب بيراميدز في النهائي أمام الفائز من سموحة والأهلي الذي يلعب غدا في السادسة مساء.