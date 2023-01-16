القيعي: بشكتاش متمسك بـ موليكا والأهلي ينتظر.. والمهاجم سيأتي بتضحية مالية كبيرة

الإثنين، 16 يناير 2023 - 23:45

كتب : FilGoal

جاكسون موليكا

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم مستجدات تعاقد النادي الأحمر مع المهاجم الأجنبي الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحقيقة ضم الكونغولي جاكسون موليكا.

وقال القيعي عبر قناة ناديه: "الأهلي يرغب في ضم جاكسون موليكا منذ أن كان في مازيمبي والنادي رفض واللاعب فضل الاحتراف الأوروبي".

وأضاف "نادي بشكتاش متمسك بـ موليكا في الوقت الحالي إلى أن يحدث أي تغيير من الطرف التركي، ولكن هناك تريث من الأهلي إلى أن يحدث أمر معين".

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وأوضح "هناك بدائل لأسماء المهاجمين المرشحين للأهلي وكولر وافق عليها والأهلي قطع شوطا كبيرا في المفاوضات".

وأتم تصريحاته "المهاجم الجديد سيأتي لـ الأهلي ومؤكد بتضحية مالية كبيرة جدا".

ويسعى الأهلي لدعم خط هجومه بالتعاقد مع مهاجما أجنبيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الأهلي تعاقد مع كل من خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي ومروان عطية.

جاكسون موليكا الأهلي عدلي القيعي
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