خبر في الجول - عبد المقصود يرحل عن الجهاز الفني لـ الزمالك.. والأقرب لخلافته

الإثنين، 16 يناير 2023 - 23:41

كتب : FilGoal

أحمد عبد المقصود - الزمالك

ودع أحمد عبد المقصود المدرب المساعد في الجهاز الفني اللاعبين والجهاز الفني والمشرف العام على الكورة بعد انتهاء مباراة بيراميدز، حسبما علم FilGoal.com.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز في الدور نصغف النهائي من كأس مصر لموسم 2021-2022 بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

وعلم FilGoal.com أنه كان هناك اتفاق مسبق مع إدارة الكرة والنادي في الزمالك على الرحيل بعد مباراة بيراميدز أيا كانت نتيجة اللقاء.

أخبار متعلقة:
هاني سعيد: بيراميدز سيفوز على أي فريق إذا أدى اللاعبين مثل مباراة الزمالك ديلي ميل: كونتي قد يرحل عن توتنام.. والأقرب لخلافته كرة سلة - الأهلي والاتحاد دون هزيمة في ست مباريات.. وخسارة ثانية على التوالي للزمالك ذا أثليتك: أرسنال يزاحم تشيلسي للتعاقد مع رايس

وسيعمل أحمد عبد المقصود كمدرب عام مع أمير عبد العزيز المدير الفني للبنك الأهلي

ويعد حسين ياسر المحمدي مدرب فريق 2003 في الزمالك أقرب المرشحين لخلافة أحمد عبد المقصود حتى الآن.

ويتواجد عبد المقصود في الجهاز الفني للزمالك منذ فبراير 2022.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري.

الدوري المصري الزمالك أحمد عبد المقصود
نرشح لكم
خبر في الجول - بيراميدز يفعل بند تمديد التعاقد مع توريه ولاكاي فتح الله: رحيل السعيد عن الملعب بعد تبديله؟ كان يحتفل مع اللاعبين عقب المباراة دودو الجباس: طرد علي جبر حفز لاعبي بيراميدز للفوز على الزمالك القيعي: بشكتاش متمسك بـ موليكا والأهلي ينتظر.. والمهاجم سيأتي بتضحية مالية كبيرة هاني سعيد: بيراميدز سيفوز على أي فريق إذا أدى اللاعبين مثل مباراة الزمالك طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي وسموحة أسامة جلال: بذلنا جهدا مضاعفا أمام الزمالك.. والانتصار معنوي قبل كل شيء مؤتمر باتشيكو: لم نحقق الفوز على الزمالك اليوم.. بل منذ أن وصلت إلى بيراميدز
أخر الأخبار
تفوق على أرسنال وتشيلسي.. نوتنجهام فورست يعلن التعاقد مع لاعب بالميراس 13 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - بيراميدز يفعل بند تمديد التعاقد مع توريه ولاكاي 20 دقيقة | الكرة المصرية
فتح الله: رحيل السعيد عن الملعب بعد تبديله؟ كان يحتفل مع اللاعبين عقب المباراة 23 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: تمت.. سارابيا إلى ولفرهامبتون وموعد الكشف الطبي 38 دقيقة | ميركاتو
دودو الجباس: طرد علي جبر حفز لاعبي بيراميدز للفوز على الزمالك 40 دقيقة | الكرة المصرية
القيعي: بشكتاش متمسك بـ موليكا والأهلي ينتظر.. والمهاجم سيأتي بتضحية مالية كبيرة 51 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - عبد المقصود يرحل عن الجهاز الفني لـ الزمالك.. والأقرب لخلافته 55 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: بيراميدز سيفوز على أي فريق إذا أدى اللاعبين مثل مباراة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر