خبر في الجول - عبد المقصود يرحل عن الجهاز الفني لـ الزمالك.. والأقرب لخلافته

ودع أحمد عبد المقصود المدرب المساعد في الجهاز الفني اللاعبين والجهاز الفني والمشرف العام على الكورة بعد انتهاء مباراة بيراميدز، حسبما علم FilGoal.com.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز في الدور نصغف النهائي من كأس مصر لموسم 2021-2022 بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

وعلم FilGoal.com أنه كان هناك اتفاق مسبق مع إدارة الكرة والنادي في الزمالك على الرحيل بعد مباراة بيراميدز أيا كانت نتيجة اللقاء.

وسيعمل أحمد عبد المقصود كمدرب عام مع أمير عبد العزيز المدير الفني للبنك الأهلي

ويعد حسين ياسر المحمدي مدرب فريق 2003 في الزمالك أقرب المرشحين لخلافة أحمد عبد المقصود حتى الآن.

ويتواجد عبد المقصود في الجهاز الفني للزمالك منذ فبراير 2022.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري.