ذا أثليتك: أرسنال يزاحم تشيلسي للتعاقد مع رايس

يخطط أرسنال للتعاقد مع ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط رايس بعقد مع وست هام يونايتد ينتهي صيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن أرسنال حدد رايس من أجل تدعيم خط الوسط الذي يراه المسؤولين ليس أولوية في سوق الاتتقالات الحالي.

ويحظى رايس باهتمام بالغ من أكثر من ناد إنجليزي كان تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من ضمنهم لكن وست هام يونايتد رفض التخلي عن اللاعب.

وكان رايس هدفا رئيسا لـ تشيلسي في صيف 2020 لكن تعقدت الصفقة ولم تتم حينها.

ووفقا لتقرير ذا أثلتيك فإن أرسنال حدد 80 مليون يورو مبلغ مبدئي من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن هناك اتجاه داخل وست هام يونايتد نحو التفكير في العروض المقدمة للاعب في ظل اقتراب عقده من الانتهاء.

ويعاني أرسنال على صعيد أكثر من مركز لقلة البدائل أبرزهم الهجوم والوسط.

ويضع أرسنال الأولوية خلال الميركاتو الحالي في التعاقد مع مهاجم بعد غياب جابرييل جيسوس بسبب الإصابة.

وخسر المدفعجية الصراع مع تشيلسي في الحصول على ميخايلو مودريك وجواو فيليكس.

ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد الجولة المقبلة في مباراة حاسمة خلال مشوار المدفعجية لاستعادة لقب الدوري المفقود منذ 2004.