كرة سلة - الأهلي والاتحاد دون هزيمة في ست مباريات.. وخسارة ثانية على التوالي للزمالك

الإثنين، 16 يناير 2023 - 22:37

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الاتحاد - نهائي دوري المرتبط - كرة سلة

حافظ الأهلي والاتحاد على سجلهما دون خسارة في دوري السوبر لكرة السلة.

وفاز الأهلي على الجزيرة في الجولة السادسة بنتيجة 83-67.

وأنهى الأحمر الفترة الأولى متقدما 25-18 قبل أن يحافظ على تفوقه في الثاني 44-38.

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ووسع الأهلي الفارق في الثالث ليصل إلى 68-50 ويفوز بالمباراة بعد ذلك.

على الجانب الآخر، فاز الاتحاد على الزمالك بنتيجة 95-71.

وأنهى الاتحاد الربع الأول متقدما 25-20، ليوسع الفارق في الثاني إلى 46-39.

وارتفع الفارق بعد ذلك إلى 21 نقطة وينتهي الربع الثالث بنتيجة 75-54 ويحسم بعدها زعيم الثغر المباراة لصالحه ويتلقى الزمالك الهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد في الجولة المقبلة في ختام مباريات دور المجموعات من دوري السوبر.

ويلعب الزمالك أمام المصرية للاتصالات في الجولة ذاتها.

وتقام منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع بتلك الطريقة.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

ومن المقرر أن يتم إيقاف مسابقة الدوري في منتصف فبراير استعدادا لخوض منتخب مصر المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

الأهلي الاتحاد كرة سلة الجزيرة الزمالك دوري السوبر
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