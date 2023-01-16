أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر.

ويلعب الفريقان غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر 2021/2022.

وسيعاون طارق مجدي في المباراة كل من يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح بالإضافة إلى عاطف حسين كحكم رابع.

وسيتولي سيد شعبان مهمة حكم غرفة الفيديو ويعاونه شريف عبد الله.

وظهر طارق مجدي خلال الموسم الحالي في 5 مباريات في الدوري المصري وأدار مباراة فاركو والأهلي التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وأدار طارق مجدي مباراة واحدة لسموحة من بداية الموسم كانت ضد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

وبشكل عام فإن الحكم أدار 11 مباراة للأهلي خلال مسيرته، وحقق الفريق الأحمر بهم الفوز في 9 مناسبات وتعادل في مباراتين ولم يتلقى أي هزيمة.

بينما أدار طارق مجدي 13 مباراة لسموحة، فاز خلالهم الفريق في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر مباراتين.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد بيراميدز في النهائي، بعد أن حقق الأخير الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

ويسعى الأهلي للوصول للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد 37 مرة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك صاحب المركز الثاني في عدد مرات التتويج.