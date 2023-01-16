أسامة جلال: بذلنا جهدا مضاعفا أمام الزمالك.. والانتصار معنوي قبل كل شيء

الإثنين، 16 يناير 2023 - 22:13

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

شدد أسامة جلال مدافع بيراميدز أن لاعبي الفريق بذلوا جهدا مضاعفا من أجل الوصول للنهائي، مشيرا إلى أن الفوز على الزمالك هام معنويا قبل كونه أهل الفريق للمباراة النهائية.

وصعد بيراميدز إلى نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وقال أسامة جلال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "سعداء بالبطع بالفوز على الزمالك، أنا جاهز في أي وقت للمشاركة وتقديم أفضل مستوى ممكن رغم الغياب عن الفترة الأخيرة".

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وأضاف "شاركت في توقيت صعب للغاية في ظل النقص العددي مع طرد علي جبر، وبالرغم من ذلك والمجهود الكبير إلا أن اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم من جهد للنجاح وتحقيق أغلى انتصار للوصول للنهائي".

وتابع "الهدف حاليا هو التتويج بأول الألقاب للنادي".

واستطرد "الفوز مهم معنويا قبل التأهل للنهائي، ولكن لابد من مواصلة المشوار على لصعيدين المحلي والقاري".

ويلعب بيراميدز مع الفائز من الأهلي وسموحة في المباراة النهائية.

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