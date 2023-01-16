الظهور الأول.. رونالدو على رأس قائمة النصر والهلال لمواجهة باريس سان جيرمان

الإثنين، 16 يناير 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

رونالدو

أعلنت هيئة الترفيه السعودية قائمة الفريق المكون من لاعبي النصر والهلال الذي سيواجه باريس سان جيرمان.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر في مباراة كأس الرياض الودية يوم الخميس المقبل.

وشهدت القائمة ظهور كريستيانو رونالدو الأول منذ انتقاله للنصر خلال فترة انتقالات شهر يناير الحالي.

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ويتواجد في القائمة أيضا موسى ماريجا لاعب الهلال وأنديرسون تاليسكا لاعب النصر.

وغاب عن القائمة فينسنت أبو بكر مهاجم النصر والذي تشير التقارير إلى اقتراب رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد العويس – أمين بخاري.

الدفاع: عبد الإله العمري – علي لاجامي – سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – عبد الله مادو – سلكان الغنام.

الوسط: خليفة الدوسري – علي البليهي – لويس جوستافو – عبد الله الخيبري – عبد الله عطيف – محمد كنو – سالم الدوسري – سامي النجعي – ماتيوس بيريرا – أندرسون تاليسكا – بيتي مارتينيز – أندري كاريو.

الهجوم: موسى ماريجا – كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

كريستيانو رونالدو النصر الهلال كأس الرياض باريس سان جيرمان
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