الدرجة الثانية - بروكسي يعلن نجم الزمالك السابق مستشارا فنيا للفريق

قرر مجلس إدارة نادي بروكسي تعيين عبد اللطيف الدوماني لاعب الزمالك السابق مستشارا فنيا للفريق.

وعيّن بروكسي فيصل حليوة مديرا للكرة في النادي بقيادة محمد حامد المدير الفني للفريق.

فيما شدد على استمرار رمزي صالح مشرفا على الكرة في الفريق الأول.

وينشط نادي بروكسي في دوري الدرجة الثانية المصري.

وأتم بروكسي 3 صفقات في الموسم الحالي بالتعاقد مع عبد الله السنهاوي من الإنتاج الحربي ومحمود دعبسه من بتروجت ومدحت فقوسة من حرس الحدود.

ويحتل بروكسي المركز الثامن في ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 19 نقطة.

ويختتم الفريق مبارياته في الدور الأول بمواجهة اتحاد نبروه يوم الأربعاء المقبل.