بهدف رائع.. عمان تضرب موعدا مع العراق في نهائي تاريخي لخليجي 25

وصل منتخب عمان إلى نهائي كأس الخليج في نسخته الـ 25 بعد الفوز على البحرين بهدف دون رد على ملعب البصرة الدولي.

سجل هدف عمان الوحيد في المباراة اللاعب جميل اليحمدي.

الفوز أول عمان لنهائي البطولة ليضرب موعدا مع العراق في مواجهة تاريخية سيلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية للمرة الأولى.

وتقام المباراة النهائية في السادسة مساء الخميس المقبل في استاد البصرة الدولي.

ووصل العراق إلى النهائي لأول مرة منذ نسخة 2013 التي حل فيها وصيفًا للإمارات العربية المتحدة.

ويعد ذلك النهائي هو السادس في تاريخ العراق بعد 1976، و1979، و1984، و1988، و2013.

وكان منتخب عمان قد حقق اللقب للمرة الأخيرة في النسخة قبل الماضية عام 2018 عندما انتصر في المباراة النهائية على حساب الإمارات بركلات الترجيح.

أحداث المباراة

سيطر منتخب البحرين بشكل نسبي على مجريات اللقاء في الشوط الأول ولكن بدون فرص خطيرة على المرمى سوى في هجمة لكل فريق.

وفي الشوط الثاني تحولت السيطرة إلى المنتخب العماني.

وفي الدقيقة الـ 59 طالب منتخب البحرين بالحصول على ركلة جزاء لوجود لمسة يد قبل أن ترتد الهجمة ليطالب منتخب عمان أيضا بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب في الهجمتين.

وسجل اليحمدي هدف الفوز لعمان في الدقيقة الـ 82 بتسديدة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسيكون منتخب عمان أمام فرصة للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، إذ توج باللقب في مناسبتين سابقتين.

ويحمل منتخب الكويت الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تحقيقا للقب بـ 10 مرات.