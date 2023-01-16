اتحاد الكرة يعلن تفاصيل اجتماعه مع كلاتبنرج

كشف اتحاد الكرة المصري تفاصيل اجتماعه مع مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام.

وعقد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصري اجتماعا صباح اليوم مع كلاتنبرج في مقر الاتحاد.

وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة شكاوي واعتراضات الأندية على القرارات التحكيمية في بعض مباريات الدوري المصري.

وواجهت الرابطة كلاتنبرج بكل محلاحظات الأندية على أداء الحكام سواء على أرض الملعب أو المتعلقة بتقنية الفيديو وضرورة تحديثها.

وطالب اتحاد الكرة كلاتنبرج بتكثيف اجتماعاته ومحاضراته مع الحكام لتحسين الأداء التحكيمي مع ضرورة منح الفرصة للحكام الموهوبين والشباب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

ورد كلاتنبرج على الحالات التي طرحتها رابطة الأندية واستعرض ما تم تنفيذه الفترة الماضية من خطة التطوير، ووعد بتطوير الأداء التحكيمي والعمل على تقليل و تلافي الأخطاء الأخيرة والعمل باستراتيجية مختلفة.

وتم الاتفاق علي عقد اجتماع دوري كل شهر بين الأطراف الثلاثة لمتابعة ما تم انجازه من خطة تطوير التحكيم والنتائج الفعلية علي أرض الواقع.

وشدد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة في ختام الاجتماع، على ثقتهما في قدرات الحكام المصريين وأن الاتحاد والرابطة على مسافة واحدة من جميع الأندية.