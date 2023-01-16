مران الأهلي - محاضرة من كولر قبل مواجهة سموحة.. تقسيمة قوية وتدريبات خاصة للحراس

اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق سموحة في نصف نهائي كأس مصر.

وحرص كولر على عقد محاضرة للاعبين للتأكيد على العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالمباراة والاستعداد لها بالشكل المناسب.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة، واختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين، فيما خاض حراس الفريق فقرات متنوعة في إطار تجهيز الجميع للمباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 17 يناير الجاري.

ويبدأ اللقاء في السادسة مساء.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى، ووليد الفقي على القناة الصوتية الثانية.