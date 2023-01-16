أمام الزمالك - رمضان يواصل مساهماته مع بيراميدز.. والكرتي يعود للتسجيل

سجل المغربي وليد الكرتي هدف التعادل لبيراميدز أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.

وجاء الهدف في الدقيقة 55 من متابعة لعرضية لعبها رمضان صبحي داخل منطقة جزاء الزمالك.

الهدف هو التاسع لوليد الكرتي مع بيراميدز في 53 مباراة، بجانب صناعة ثمانية أهداف.

وعاد الكرتي للتسجيل مع بيراميدز بعد غياب 68 يوما، وتحديدا أمام نيجيليك في الكونفدرالية الإفريقية في 9 نوفمبر 2022.

على الجانب الآخر، ساهم رمضان صبحي في أهداف بيراميدز للمرة الثامنة في آخر ست مباريات لعبها مع بيراميدز بواقع ثلاثة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من الأهلي وسموحة في نهائي الكأس.

يذكر أن الزمالك تقدم في المباراة مع الدقيقة الخامسة عن طريق حسام عبد المجيد من صناعة أحمد مصطفى زيزو.