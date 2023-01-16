أمام الزمالك - رمضان يواصل مساهماته مع بيراميدز.. والكرتي يعود للتسجيل
الإثنين، 16 يناير 2023 - 19:34
كتب : FilGoal
سجل المغربي وليد الكرتي هدف التعادل لبيراميدز أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
وجاء الهدف في الدقيقة 55 من متابعة لعرضية لعبها رمضان صبحي داخل منطقة جزاء الزمالك.
الهدف هو التاسع لوليد الكرتي مع بيراميدز في 53 مباراة، بجانب صناعة ثمانية أهداف.
وعاد الكرتي للتسجيل مع بيراميدز بعد غياب 68 يوما، وتحديدا أمام نيجيليك في الكونفدرالية الإفريقية في 9 نوفمبر 2022.
على الجانب الآخر، ساهم رمضان صبحي في أهداف بيراميدز للمرة الثامنة في آخر ست مباريات لعبها مع بيراميدز بواقع ثلاثة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.
ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من الأهلي وسموحة في نهائي الكأس.
يذكر أن الزمالك تقدم في المباراة مع الدقيقة الخامسة عن طريق حسام عبد المجيد من صناعة أحمد مصطفى زيزو.
نرشح لكم
خبر في الجول - بيراميدز يفعل بند تمديد التعاقد مع توريه ولاكاي فتح الله: رحيل السعيد عن الملعب بعد تبديله؟ كان يحتفل مع اللاعبين عقب المباراة دودو الجباس: طرد علي جبر حفز لاعبي بيراميدز للفوز على الزمالك القيعي: بشكتاش متمسك بـ موليكا والأهلي ينتظر.. والمهاجم سيأتي بتضحية مالية كبيرة خبر في الجول - عبد المقصود يرحل عن الجهاز الفني لـ الزمالك.. والأقرب لخلافته هاني سعيد: بيراميدز سيفوز على أي فريق إذا أدى اللاعبين مثل مباراة الزمالك طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي وسموحة أسامة جلال: بذلنا جهدا مضاعفا أمام الزمالك.. والانتصار معنوي قبل كل شيء