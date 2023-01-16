انتهت نصف نهائي خليجي 25 - البحرين (0) - (1) عمان

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة البحرين وعمان في نصف نهائي خليجي 25.

ويلعب الفائز في المباراة مع العراق في المباراة النهائية يوم 19 يناير الجاري.

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بداية المباراة

ق22. سيطرة من منتخب البحرين على مجريات اللقاء ومحاولات لتسجيل الأول ولكن بدون فرص خطيرة.

نهاية الشوط الأول

انطلاق الشوط الثاني

ق82. جوووول أول رائع لمنتخب عمان عن طريق جميل الأحمدي بتسديدة صاروخية.

نهاية المباراة