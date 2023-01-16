للمرة الأولى.. طارق حامد في التشكيل المثالي للجولة 13 من الدوري السعودي

تواجد طارق حامد لعب وسط اتحاد جدة في التشكيل المثالي للجولة 13 من دوري روشن السعودي.

وفاز اتحاد جدة على الباطن بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت مشاركة طارق حامد بشكل أساسي.

وشهد التشكيل المثالي تواجد طارق حامد مع مهند الشنقيطي من اتحاد جدة.

طارق حامد كان وراء الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

مهند الشنقيطي الأعلى تقييمًا 🔝 👏 تعرّف على التشكيلة المثالية للجولة 13 من #دوري_روشن_السعودي 🌟 pic.twitter.com/3ySHI7zsFF — دوري روشن السعودي (@SPL) January 16, 2023

وسدد طارق حامد بقوة نحو مرمى الباطن ليمنعها خوان بيدروزا لاعب الباطن وهي في طريقها للمرمى.

حكم المباراة قرر احتساب ركلة جزاء ترجمها حمد الله لهدف التعادل كما أشهر البطاقة الصفراء الثانية (الحمراء) في وجه بيدروزا ليكمل الباطن المباراة بعشرة لاعبين.

ماذا قدم طارق حامد ضد الباطن؟

عدد الدقائق: 90

أهداف: 0

تسديدات: 2

لمس الكرة: 135

دقة التمريرات: %96