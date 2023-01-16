على رأسها الزمالك والمصري.. مساندة من جماهير الأندية الشعبية للإسماعيلي في المران

الإثنين، 16 يناير 2023 - 18:22

كتب : FilGoal

حضور مشجعي المصري والزمالك لمران الإسماعيلي

حضر بعض مشجعي الأندية الجماهيرية المصرية لمران الإسماعيلي عصر اليوم الإثنين لمؤازرة الدراويش خلال الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق.

وشهد المران حضور بعض من مشجعي المصري والزمالك وغزل المحلة من خارج الإسماعيلية لمؤازرة الإسماعيلي.

May be an image of 6 people and people standing

أخبار متعلقة:
هل سيقوم ليفربول بتعاقدات جديدة؟ كلوب يجيب للمرة الرابعة على التوالي.. الزمالك يتقدم مبكرا على بيراميدز النصر يعلن خضوع أوسبينا لجراحة في إسبانيا.. ونافاس ضمن المرشحين لتعويضه سبورت: محادثات بين إنتر وبرشلونة لتبادل بروزوفيتش بـ ديباي

ولم تتمكن الجماهير المسافرة من حضور المران لإقامته بدون حضور جماهيري لأسباب أمنية، إذ قامت الشرطة بطلب خروجهم قبل انطلاقه.

واجتمع أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي برفقة عمر الوحش وباهر المحمدي لاعبا الفريق مع الجماهير التي حضرت للإسماعيلية من أجل توجيه الشكر لهم.

مبادرة حضور الجماهير جاءت بعد بادرة من مشجعي نادي المصري الذين حضروا بعدد أكبر من الفرق الأخرى.

No description available.

الإسماعيلي كان قد خسر من المصري بهدف دون مقابل في دربي القناة الأخير بين الفريقين في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

No description available.

No description available.

المصري كان قد خاض مبارياته على استاد الإسماعيلية لمدة موسمين سابقين بسبب منع الفريق من اللعب في بورسعيد لأسباب أمنية منذ حادثة بورسعيد.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد إنقضاء 13 جولة من الدوري المصري.

الزمالك المصري غزل المحلة الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - بيراميدز يفعل بند تمديد التعاقد مع توريه ولاكاي فتح الله: رحيل السعيد عن الملعب بعد تبديله؟ كان يحتفل مع اللاعبين عقب المباراة دودو الجباس: طرد علي جبر حفز لاعبي بيراميدز للفوز على الزمالك القيعي: بشكتاش متمسك بـ موليكا والأهلي ينتظر.. والمهاجم سيأتي بتضحية مالية كبيرة خبر في الجول - عبد المقصود يرحل عن الجهاز الفني لـ الزمالك.. والأقرب لخلافته هاني سعيد: بيراميدز سيفوز على أي فريق إذا أدى اللاعبين مثل مباراة الزمالك طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي وسموحة أسامة جلال: بذلنا جهدا مضاعفا أمام الزمالك.. والانتصار معنوي قبل كل شيء
أخر الأخبار
تفوق على أرسنال وتشيلسي.. نوتنجهام فورست يعلن التعاقد مع لاعب بالميراس 12 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - بيراميدز يفعل بند تمديد التعاقد مع توريه ولاكاي 19 دقيقة | الكرة المصرية
فتح الله: رحيل السعيد عن الملعب بعد تبديله؟ كان يحتفل مع اللاعبين عقب المباراة 22 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: تمت.. سارابيا إلى ولفرهامبتون وموعد الكشف الطبي 37 دقيقة | ميركاتو
دودو الجباس: طرد علي جبر حفز لاعبي بيراميدز للفوز على الزمالك 39 دقيقة | الكرة المصرية
القيعي: بشكتاش متمسك بـ موليكا والأهلي ينتظر.. والمهاجم سيأتي بتضحية مالية كبيرة 51 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - عبد المقصود يرحل عن الجهاز الفني لـ الزمالك.. والأقرب لخلافته 55 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: بيراميدز سيفوز على أي فريق إذا أدى اللاعبين مثل مباراة الزمالك 59 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر