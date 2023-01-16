على رأسها الزمالك والمصري.. مساندة من جماهير الأندية الشعبية للإسماعيلي في المران

حضر بعض مشجعي الأندية الجماهيرية المصرية لمران الإسماعيلي عصر اليوم الإثنين لمؤازرة الدراويش خلال الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق.

وشهد المران حضور بعض من مشجعي المصري والزمالك وغزل المحلة من خارج الإسماعيلية لمؤازرة الإسماعيلي.

ولم تتمكن الجماهير المسافرة من حضور المران لإقامته بدون حضور جماهيري لأسباب أمنية، إذ قامت الشرطة بطلب خروجهم قبل انطلاقه.

واجتمع أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي برفقة عمر الوحش وباهر المحمدي لاعبا الفريق مع الجماهير التي حضرت للإسماعيلية من أجل توجيه الشكر لهم.

مبادرة حضور الجماهير جاءت بعد بادرة من مشجعي نادي المصري الذين حضروا بعدد أكبر من الفرق الأخرى.

الإسماعيلي كان قد خسر من المصري بهدف دون مقابل في دربي القناة الأخير بين الفريقين في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

المصري كان قد خاض مبارياته على استاد الإسماعيلية لمدة موسمين سابقين بسبب منع الفريق من اللعب في بورسعيد لأسباب أمنية منذ حادثة بورسعيد.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد إنقضاء 13 جولة من الدوري المصري.

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