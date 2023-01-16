للمرة الرابعة على التوالي.. الزمالك يتقدم مبكرا على بيراميدز

واصل الزمالك عاداته في الفترة الأخيرة ونجح في التقدم مبكرا أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي 2021-2022.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك الأول برأسية على يسار أحمد الشناوي بعد عرضية من أحمد مصطفى زيزو.

المباراة هي الرابعة على التوالي التي يسجل فيها الزمالك أمام بيراميدز في أول خمس دقائق من المباراة، بعد هدف مصطفى شلبي في الدور الأول من الموسم الحالي مع الدقيقة الرابعة، وفي الموسم الماضي أشرف بنشرقي ذهابا مع الدقيقة الثالثة ثم أحمد مصطفى زيزو إيابا في الدقيقة الثانية.

وساهم أحمد زيزو في الهدف الثالث خلال ثماني مباريات أمام بيراميدز، بتسجيل هدف وصناعة هدفين.

المساهمة هي الـ21 لزيزو هذا الموسم مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 10 أهداف و11 تمريرة حاسمة خلال 21 مباراة.

وسجل حسام عبد المجيد هدفه الخامس مع الزمالك في 35 مباراة، بواقع أربعة أهداف في الدوري وهدف واحد في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت الخمسة أهداف كلها بضربات رأسية وكلها من صناعة أحمد مصطفى زيزو.

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من الأهلي وسموحة في نهائي الكأس.