سبورت: محادثات بين إنتر وبرشلونة لتبادل بروزوفيتش بـ ديباي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود محادثات بين برشلونة وإنتر ميلان بشأن إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين الفريقين.

وتجري المحادثات حول صفقة تبادلية بين الناديان يحصل فيها برشلونة على مارسيلو بروزوفيتش مقابل حصول إنتر ميلان على ممفيس ديباي.

ويرغب برشلونة في رحيل ديباي خلال شهر يناير الجاري لعدم دخوله ضمن مخططات تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

المفاوضات تجري أيضا حول بعض اللاعبين الآخرين مثل فرانك كيسي لاعب برشلونة وخواكين كوريا لاعب إنتر ميلان.

وفقا لصحيفة ماركا فإن تشافي لا يرغب في التعاقد مع كوريا ولكنه سيقبل بوصول بروزوفيتش.

ويرغب إنتر ميلان في ضم مهاجم جديد ليلعب بجانب روميلو لوكاكو وإدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز ولذلك قد يكون خيار ديباي أحد الحلول الجيدة.

ديباي يجذب انتباه بعض الأندية الأخرى أيضا مثل أتليتكو مدريد الذي يريد تعويض رحيل جواو فيليكس الذي انضم لتشيلسي.

ولم يشارك ديباي مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي إلا في 4 مباريات فقط وخلالهم سجل هدفا واحد.

ويعد بروزوفيتش أحد أعمدة إنتر ميلان الرئيسية منذ انضمامه للفريق في 2016 قادما من ديناموز زغرب.

وأسهم لاعب الوسط الكرواتي صاحب الـ 30 عاما في تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي وكأس السوبر وكأس إيطاليا مرة واحدة لكل بطولة منهم.