النصر يعلن خضوع أوسبينا لجراحة في إسبانيا.. ونافاس ضمن المرشحين لتعويضه

الإثنين، 16 يناير 2023 - 17:51

كتب : FilGoal

دافيد أوسبينا - كولومبيا

أعلن نادي النصر السعودي خضوع حارسه دافيد أوسبينا لعملية جراحية في اليد، وذلك غدا الثلاثاء.

وتعرض أوسبينا للإصابة بكسر في عظام المرفق خلال مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي يوم السبت الماضي.

ويجري أوسبينا الجراحة على يد أحد المتخصيين في إسبانيا.

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ومن المنتظر أن يغيب أوسبينا البالغ من العمر 34 عاما عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

الحارس الكولومبي انضم لصفوف النصر السعودي بداية الموسم الجاري قادما من نابولي الإيطالي.

على جانب آخر بدأ نادي النصر السعودي في البحث عن بديل للحارس دافيد أوسبينا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي السعودي وضع كيلور نافاس حارس مرمى منتخب كوستاريكا وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن المستهدفين لدراسة إمكانية ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد النظر للظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معه عندما يلعب ضد الاتفاق يوم الأحد المقبل.

كما سيشارك رونالدو مع نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء في المباراة الودية التي تقام ضمن موسم الرياض.

النصر السعودي أوسبينا رونالدو الدوري السعودي
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