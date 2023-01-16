فتح باب التصويت على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدور الأول للدوري الإسباني

فُتح باب التصويت على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني "لاليجا سانتاندير" عن الدور الأول للموسم الحالي.

وأطلقت رابطة الدوري الإسباني الجائزة بداية من الموسم الماضي، وقد فاز المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية بالجائزة في نسختها الأولى تزامنًا مع فوزه بجائزة زامورا.

ويبدأ التصويت اليوم الإثنين 16 يناير ويمتد حتى الأحد 29 يناير، ويتم باختيار الصحفيين، كما سيكون عشاق الدوري الإسباني قادرين على التصويت بدورهم من هـــنـــــا.

ويتنافس بونو هذا الموسم مع مواطنه وزميله في إشبيلية يوسف النصيري، والغاني إنياكي ويليامز لاعب أتليتك بلباو، ومواطنه جوزيف أيدو مدافع سيلتا فيجو.

كما برز هذا الموسم الموزمبيقي رينيلدو ماندافا مدافع أتليتكو مدريد، وزميله في الروخيبلانكوس جيوفري كوندوجبيا قائد منتخب إفريقيا الوسطى.

ورغم إصابته المبكرة، فسيكون من ضمن الأسماء المرشحة النيجيري عمر صادق مهاجم ريال سوسيداد، كما يحضر التوجولي دجيني داكونام قائد خيتافي، والسنغالي باتي سيس لاعب وسط رايو فايكانو، والسنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم فياريال، والسنغالي يوسف سابالي ظهير ريال بيتيس.

وصرّح ماركوس بيليجرين العضو المنتدب لـ رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" في جنوب إفريقيا: "نحن متحمسون لمجموعة كبيرة من اللاعبين الإفارقة من العديد من البلدان المختلفة الذين تميزوا وتركوا بصماتهم في الليجا هذا الموسم".

وأضاف: "أظهر كأس العالم 2022 قوة منتج الدوري الإسباني، إذ قدّم أكبر عدد من اللاعبين من أي دوري عالمي في الدور نصف النهائي".

وأشار: "نشعر بالفخر لما قدّمه لاعبونا الأفارقة في كأس العالم والبصمة التي تركوها في قطر، ولذلك نتحمس لمسابقة أفضل لاعب إفريقي والتي فاقت توقعاتنا في عامها الأول، ومن المنتظر أن تكون أكبر هذا الموسم".