مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الإثنين، 16 يناير 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

الأهلي يتسلم برونزية كأس العالم للأندية 2021

يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ويلعب الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، حيث يشارك هذه المرة بعد ان حل وصيفا لقارة إفريقيا بعد إقامة البطولة في المغرب وفوز الوداد باللقب وهو ما منع تواجد الرجاء في المسابقة حيث تنص القواعد على عدم لعب فريقين من نفس البلد في نفس النسخة.

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مواعيد مباريات الأهلي

الأهلي × أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير في المباراة الافتتاحية.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي × سيتل ستارز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي حال الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة والنصف مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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الأندية المشاركة

ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)

الوداد (المستضيف)

الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

الهلال ممثل آسيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط..

الأهلي مواعيد مباريات الأهلي الأهلي في كأس العالم للأندية
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