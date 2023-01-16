عاد إلى بيته.. الرجاء يضم لاعب الزمالك السابق

أعلن نادي الرجاء المغربي التعاقد مع زكريا الوردي لاعب الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

في مطلع ديسمبر الماضي، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل الوردي عن صفوف القلعة البيضاء بالتراضي.

ونشر النادي صورة اللاعب مع قميص الرجاء عبر حسابه على تويتر مع تعليق: "مرحبا بعودتك زكريا الوردي".

الرجاء نجح في استعادة خدمات لاعبه السابق بعد 6 أشهر فقط من رحيله عن صفوف الفريق.

Welcome back Zakaria El Wardi✍🏻🤝🦅 pic.twitter.com/oebNWSGlZg — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) January 16, 2023

الوردي لن يستطيع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا رفقة الرجاء نظرا لقيده مسبقا في قائمة نادي الزمالك الإفريقية.

وكان الوردي قد انضم لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي.

ولعب الوردي البالغ من العمر 24 عاما مع الزمالك 6 مباريات بواقع 3 في الدوري المصري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى لقاء السوبر.

وشارك الوردي في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي التي خسرها الزمالك بثنائية، وتسبب في الهدف الأول للأحمر الذي سجله البرازيلي برونو سافيو.