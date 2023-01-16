جحيم البصرة يطير بـ العراق إلى نهائي خليجي 25 على حساب قطر

الإثنين، 16 يناير 2023 - 17:17

كتب : FilGoal

العراق

تأهل منتخب العراق إلى نهائي خليجي 25، بفوزه على قطر بهدفين مقابل هدف واحد في استاد البصرة الدولي.

تقدّم العراق بواسطة إبراهيم بايش، ثم عادلت قطر النتيجة عن طريق عمرو سراج، قبل أن يعيد أيمن حسين أصحاب الأرض للمقدمة.

وينتظر العراق الفائز من مباراة البحرين وعُمان في نصف النهائي الثاني.

وتقام المباراة النهائية في السادسة مساء الخميس المقبل في استاد البصرة الدولي.

ووصل العراق إلى النهائي لأول مرة منذ نسخة 2013 التي حل فيها وصيفًا للإمارات العربية المتحدة.

ويعد ذلك النهائي هو السادس في تاريخ العراق بعد 1976، و1979، و1984، و1988، و2013.

وبذلك سنرى بشكل مؤكد مباراة نهائية لم تحدث من قبل في تاريخ كؤوس الخليج، إذ لم يسبق أن لعب العراق أمام عُمان أو أمام البحرين في مباراة نهائية.

حادث أليم

الحزن خيّم على العراق صباح المباراة بسبب حادث سير مروع أودى بحياة 6 مشجعين على الأقل في طريقهم نحو الملعب.

الملعب بدوره امتلأ عن آخره قبل ساعات من انطلاق المباراة.

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد قبل المباراة على أرواح ضحايا الحادث.

شوط ناري

العراق تقدّم بعد مرور 19 دقيقة بواسطة بايش الذي استغل كرة مرتدة تصدى لها الحارس مشعل برشم.

ليرفع بايش رصيده إلى هدفين في صدارة الهدافين بالتساوي مع زميله أيمن حسين، والقطري أحمد علاء.

التقدم لم يدم طويلًا، فاستغل لاعبو قطر خروجًا خاطئًا من جلال حسن حارس مرمى العراق، ومرر علاء كرة جميلة بكعب القدم في الدقيقة 29 قابلها سراج بتسديدة عانقت شباك أصحاب الأرض.

الإثارة لم تتوقف، فعاد العراق للمقدمة قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بعد خطأ دفاعي قاتل استغله أيمن حسين وسجل الهدف الثاني، ورفع رصيده إلى 3 أهداف لينفرد بصدارة هدافي البطولة.

مع بداية الشوط الثاني لم تتوقف الإثارة، فكادت قطر أن تدرك التعادل في الدقيقة 48 بتسديدة صاروخية من عمرو سراج ارتدت من العارضة، قبل أن يتألق جلال حسن وينقذ المتابعة.

ولم ينجح المنتخب القطري في العودة في النتيجة طوال الشوط الثاني، لتتوقف مغامرته عند عتبة نصف النهائي.

العراق قطر خليجي 25
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