مدافع بايرن: مواجهة عثمان ديمبيلي أصعب من ميسي

أوضح الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ أن مواجهة مواطنه عثمان ديمبيلي جناح برشلونة أصعب من مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولعب أوباميكانو ضد ميسي في نهائي كأس العالم 2022 الذي خسره الديوك بركلات الترجيح.

وقال أوباميكانو لشبكة beIN sports: "من أصعب لاعب واجهته كمدافع؟ عثمان ديمبيلي".

وأضاف "ليس ميسي، بل ديمبيلي، إنه سريع للغاية".

واختار أوباميكانو أفضل 3 لاعبين زاملهم وهم كيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير.

وأشار البالغ من العمر 24 عاما إلى أن لاعبه المفضل هو عثمان ديمبيلي.

وشارك مدافع بايرن في كل مباريات فريقه هذا الموسم باستثناء مواجهة فيكتوريا كولن في كأس ألمانيا.

فيما ظهر مع الديوك في 5 مباريات كاملة بكأس العالم 2022.

وجلس على مقاعد البدلاء في مباراتي تونس والمغرب فقط.

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