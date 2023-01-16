وكيله يعلن عبر في الجول: بن يوسف تنازل عن الشكوى ضد الإسماعيلي

الإثنين، 16 يناير 2023 - 16:09

كتب : محمد عبد العظيم

فيوتشر - بيراميدز - فخر الدين بن يوسف

أعلن خالد سليمان وكيل فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، عن نهاية الأزمة مع الإسماعيلي ناديه السابق.

وتقدّم بن يوسف بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم حصوله على مستحقاته مع الإسماعيلي.

وصرّح سليمان لـ FilGoal.com: "وقّعنا منذ قليل اتفاقية إنهاء أزمة فخر الدين مع الإسماعيلي".

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وأضاف: "تم التنازل عن الشكوى المقدمة من اللاعب بالاتفاق على حصوله على 50% من مستحقاته المتأخرة فور رفع التنازل عن القضية إلى فيفا، ويحصل على 50% أخرى بعد شهر من الآن".

وكشف: "اللاعب لديه مستحقات متأخرة تبلغ 43 ألف دولار، ويحصل على 50% منها اليوم".

وأشار: "الاتفاق تم بحضور محمود اليسقي المدير التنفيذي للإسماعيلي، ومحمد إسماعيل المدير المالي، ونهاد حجاج المستشار القانوني".

وشرح: "بتوقيع التنازل وإرساله إلى فيفا، سيرفع فيفا وقف القيد وبالتالي يتمكن من قيد صفقات شتوية جديدة".

وأتم: "علاقة فخر الدين بن يوسف القوية بجماهير النادي وتقديره لظروف الإسماعيلي الحالية دفعته للتنازل عن الشكوى".

وكان أنيس بن ميم محامي بن يوسف قد صرّح لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق أن الطرفين توصلا لاتفاق.

وقال بن ميم: "تواصل الإسماعيلي مع فخر الدين بن يوسف من أجل التسوية بخصوص القضية".

وتقدم فخر الدين بن يوسف بشكوى رسمية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل مستحقاته المتأخرة التي لم يتحصل عليها عندما كان لاعبا في الإسماعيلي.

ونتيجة لذلك، تلقى اتحاد الكرة خطابا من المحكمة الرياضية يفيد بإيقاف الإسماعيلي عن القيد لعدم تسديد النادي المستحقات المفروضة عليه.

وانضم فخر الدين بن يوسف إلى صفوف الإسماعيلي في يناير 2021 ليرحل بعدها إلى بيراميدز قبل شهرين من نهاية العقد بسبب تأخر المستحقات.

وخاض فخر الدين بن يوسف 36 مباراة بقميص الدراويش، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفا وصنع آخرين.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد تقدم باستقالته بالكامل مؤخرا.

ويعاني الإسماعيلي من أزمات أخرى، على رأسها الغرامة الكبيرة التي وقعها عليه فيفا في أزمة لاعبه الأرجنتيني السابق دييجو فيرناندو دوريجاراي.

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