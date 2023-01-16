تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي

الإثنين، 16 يناير 2023 - 16:01

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

قررت لجنة المسابقات تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

وتنطلق مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساء نفس اليوم.

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ويستضيف استاد القاهرة مباراة القمة المرتقبة ضمن منافسات الدور الأول في الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة عقب مرور 13 جولة.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

ويلعب الزمالك في السادسة من مساء اليوم الإثنين أمام بيراميدز في نصف نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.

أما الأهلي فيواجه سموحة في نفس الدور مساء غدا الثلاثاء.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وتم فتح باب حجز التذاكر في تمام الثانية ظهر اليوم الإثنين.

ويحضر 3 آلاف مشجع لكل فريق خلال مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

وتقام مباراة الزمالك والأهلي يوم 21 يناير المقبل في استاد القاهرة الدولي.

الدوري المصري الأهلي الزمالك مباراة القمة
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