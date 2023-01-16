اختبر معلوماتك - عن نهائي كلاسيكو السوبر الإسباني 2023
الإثنين، 16 يناير 2023 - 15:54
كتب : FilGoal
اختبر معلوماتك عن مباراة الكلاسيكو في نهائي السوبر الإسباني 2023 في هذا الكويز الشيق. (من هنا)
نرشح لكم
بعد السقوط بالثمانية.. ساليرنيتانا يقيل مدربه وكيله يحسم الجدل: حارس بايرن المعار لن يعود إلى البافاري هذا الشتاء مدير دورتموند لـ موكوكو: عليك أن تختار بين التجديد أو الرحيل لابورتا: ريال مدريد راقٍ للغاية.. يعرفون كيف يفوزون وكيف يخسرون أيضا مدرب سان جيرمان: هناك فارق كبير بين مستوانا قبل وبعد كأس العالم أرسنال يعير حارسه الشاب إلى عملاق الدوري النمساوي الثانية في آخر ثلاث مباريات.. باريس يسقط أمام ستاد رين بوسكيتس: أوقفنا خطورة ريال مدريد تماما.. وجافي لعب بشكل لا يصدق