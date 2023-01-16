اتحاد الكرة يخاطب الأهلي بشأن أحقية مشاركة كهربا

رد الاتحاد المصري لكرة القدم على استفسار النادي الأهلي بشأن أحقية مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" في المباريات.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وأقر الاتحاد المصري بأحقية مشاركة كهربا في مباريات الأهلي المقبلة بداية من مواجهة سموحة في الكأس.

ويلعب الأهلي أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر في تمام السادسة من مساء غدا الثلاثاء.

وورد خطاب الاتحاد المصري كالآتي:

"إيماءا للخطاب الوارد إلينا من ناديكم الموقر بتاريخ 15 يناير 2023 بشأن الاستفسار عن مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في المباريات بداية من مباراة سموحة المحدد لها 17 يناير 2023".

"ونود أن نحيط سيادتكم علما أن الإيقاف الموقع على اللاعب بدءا من 11 يوليو 2022 لمدة ستة أشهر كحد أقصى بناء على الخطاب الوارد إليكم وإخطارنا به وكذلك الخطاب الوارد من فيفا في 26 ديسمبر 2022 بشأن هذا الموضوع بانتهاء مدة الإيقاف وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الملف إلى لجنة الانضباط بناء على طلب المدعي في المواعيد المحددة".

"وبناء على ما وصلنا من فيفا وبعد تقديم المدعي طلبا للجنة الانضباط بالفيفا في 12 يناير 2023 فإن اللاعب من حقه المشاركة في المباريات لحين صدور قرار آخر من لجنة الانضباط والمحدد لها جلسة 2 فبراير 2023 للنظر فيها".

حسبما علم FilGoal.com فإنه من المتوقع أن تصدر لجنة التأديب عقوبة انضباطية جديدة على كهربا.

أول تلك الحلول أن يدفع الغرامة وينفذ العقوبة الانضباطية الجديدة.

أما الثاني الحلول فهو أن يستأنف كهربا على القرار لدى المحكمة الرياضية والتي بدورها ستسمح له بالمشاركة في المباريات لحين الفصل في القضية.

وانتهت عقوبة كهربا بالإيقاف 6 أشهر مساء أمس الأربعاء 11 يناير 2023.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار

، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو الماضي لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 5 بطولات مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية، لكنه لم يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب بيتسو موسيماني وقتها، ليرحل معارًا إلى هاتاي سبور التركي.

ولعب كهربا آخر مباراة رسمية بقميص هاتاي سبور يوم 22 مايو الماضي أمام جيرسونسبور، وسجل يومها هدفًا بالإضافة إلى صناعته هدفين.

وصرّح علي عباس المحامي الدولي المسؤول عن ملف كهربا في وقتٍ سابق

عبر أون تايم سبورتس: "المراسلات كانت بيني وبين فيفا بشأن التأكد من الموعد المحدد لانتهاء فترة الإيقاف الخاصة بـ كهربا بشكل دقيق والذي جاء في الخطاب الأول يوم 11 يناير".