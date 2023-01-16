الرابع هذا الموسم.. مصطفى عبده يتولى تدريب الإنتاج الحربي

الإثنين، 16 يناير 2023 - 15:28

كتب : رضا السنباطي

مصطفى عبده - مدرب غزل المحلة

أعلن نادي الإنتاج الحربي عن تعيين مصطفى عبده مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

ويتولى عبده المهمة خلفًا لـ حسام عبد العال الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة أمام النصر بهدفٍ دون رد.

وسيتكون الجهاز الفني الجديد من عبد السلام نجاح وأحمد حسن مكي مدربي، بالإضافة إلى أحمد المهدي كمدير للكرة.

عبده (48 عامًا) قاد غزل المحلة لوصافة كأس الرابطة المصرية في الموسم الماضي.

وقاد مصطفى عبده فريقه السابق المحلة في 15 مباراة بالدوري المصري الممتاز، فاز في 2 منها، وخسر 7، وتعادل في 6 مناسبات.

وسبق لـ مصطفى عبده تدريب الزرقا، وشربين، ومنتخب السويس، والمنصورة، ودكرنس، وكفر الشيخ.

ويمتلك الإنتاج الحربي 13 نقطة في المركز 12 بمجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية.

وبدأ الإنتاج الحربي الموسم تحت قيادة فنية لـ عبد الناصر محمد لمدة جولتين، ثم سيد عيد الذي رحل لقيادة بتروجت وعوضه حسام عبد العال.

ويبدأ مصطفى عبده مهمته الجمعة المقبل بمواجهة الإعلاميين في الجولة 15 من المسابقة.

مصطفى عبده الإنتاج الحربي الدرجة الثانية
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