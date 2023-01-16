انتهت في خليجي 25 - العراق (2) (1) قطر.. أسود الرافدين إلى النهائي

الإثنين، 16 يناير 2023 - 15:09

كتب : FilGoal

العراق

يواجه العراق نظيره القطري في نصف نهائي الأول لـ خليجي 25 في مدينة البصرة.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

--------------

نهاية المباراة

ق.48 تسديدة عمرو سراج ترتد من عارضة مرمى العراق بغرابة والمتابعة تضيع مع تألق جلال حسن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 جوووووول أيمن حسين يسجل الهدف الثاني للعراق بعد خطأ دفاعي قاتل

ق.29 جووووول التعااادل لـ قطر بواسطة عمرو سراج

ق.19 جووووول العراق يتقدم بواسطة إبراهيم بايش

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الثالثة والربع بتوقيت القارهة

العراق قطر خليجي 25
نرشح لكم
للمرة الأولى.. طارق حامد في التشكيل المثالي للجولة 13 من الدوري السعودي النصر يعلن خضوع أوسبينا لجراحة في إسبانيا.. ونافاس ضمن المرشحين لتعويضه مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية جحيم البصرة يطير بـ العراق إلى نهائي خليجي 25 على حساب قطر تشكيل خليجي 25 - أيمن حسين يقود العراق.. وقطر تتسلح بـ وعد المولود في بغداد حارس قطر السابق لـ في الجول: تنظيم العراق لـ خليجي 25 رائع.. ومدربنا الحالي لا يناسبنا "ما حدث غير مقبول".. بيان من اتحاد اللاعبين المحترفين بعد الاعتداء على رامسديل الكويت وعمان تستضيفان خليجي 26 و27
أخر الأخبار
للمرة الأولى.. طارق حامد في التشكيل المثالي للجولة 13 من الدوري السعودي 7 دقيقة | الوطن العربي
ساليبا يتوعد مانشستر يونايتد.. وأنباء سارة بشأن التجديد مع أرسنال 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
على رأسها الزمالك والمصري.. مساندة من جماهير الأندية الشعبية للإسماعيلي في المران 28 دقيقة | الكرة المصرية
هل سيقوم ليفربول بتعاقدات جديدة؟ كلوب يجيب 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمرة الرابعة على التوالي.. الزمالك يتقدم مبكرا على بيراميدز 33 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: محادثات بين إنتر وبرشلونة لتبادل بروزوفيتش بـ ديباي 58 دقيقة | ميركاتو
النصر يعلن خضوع أوسبينا لجراحة في إسبانيا.. ونافاس ضمن المرشحين لتعويضه 59 دقيقة | الوطن العربي
فتح باب التصويت على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدور الأول للدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر