انتهت في خليجي 25 - العراق (2) (1) قطر.. أسود الرافدين إلى النهائي
الإثنين، 16 يناير 2023 - 15:09
كتب : FilGoal
يواجه العراق نظيره القطري في نصف نهائي الأول لـ خليجي 25 في مدينة البصرة.
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نهاية المباراة
ق.48 تسديدة عمرو سراج ترتد من عارضة مرمى العراق بغرابة والمتابعة تضيع مع تألق جلال حسن
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق.43 جوووووول أيمن حسين يسجل الهدف الثاني للعراق بعد خطأ دفاعي قاتل
ق.29 جووووول التعااادل لـ قطر بواسطة عمرو سراج
ق.19 جووووول العراق يتقدم بواسطة إبراهيم بايش
بداية المباراة
المباراة تبدأ في الثالثة والربع بتوقيت القارهة
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