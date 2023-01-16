مدير لايبزيج يؤكد انتقال مهاجمه إلى تشيلسي

الإثنين، 16 يناير 2023 - 14:49

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو

أكد ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي لايبزيج أن مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو سينتقل إلى صفوف تشيلسي في الصيف المقبل.

في الشهور الأخيرة، ذكرت تقارير عديدة أن تشيلسي حسم صفقة ضم نكوكو بداية من الموسم المقبل، لكن الناديين لم يعلنا الصفقة رسميا.

وقال إيبرل لقناة بيلد: "لسوء الحظ، الأمور واضحة تماما مع نادي تشيلسي"، في إشارة لانتهاء الصفقة وتوقيع العقود بشكل رسمي

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أما عن كونراد ليمر الذي من المتوقع أن ينضم إلى بايرن ميونيخ عندما ينتهي عقده في الصيف، وداني أولمو الذي ارتبط بالعودة للدوري الإسباني، فقال "سأقاتل على كليهما حتى يتم اتخاذ القرار".

وأردف "طالما أن هناك فرصة بنسبة 1 %، سأفعل أي شيء للحفاظ عليهما".

يذكر أن نكوكو حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم الماضي.

في أكتوبر الماضي، كشف دافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك عن حصول تشيلسي على توقيع كريستوفر نكونكو لاعب لايبزج.

اللاعب وقع عقدا مبدئيا على أن ينتقل لتشيلسي بداية من موسم 2023-2024.

وسيفعل تشيلسي الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 60 مليون يورو.

كانت صحيفة بيلد الألمانية قد أشارت إلى أن اللاعب قد خضع للكشف الطبي في سرية خلال شهر سبتمبر الماضي في حضور أحد أطباء تشيلسي تمهيدا لإتمام الصفقة.

وبدأ اللاعب صاحب الـ24 عاما مسيرته في باريس سان جيرمان ومنه انتقل إلى لايبزيج في عام 2019.

عقد نكونكو مع لايبزيج مستمر حتى صيف عام 2026.

ومع الفريق الألماني، خاض نكونكو 159 مباراة سجل خلالهم 64 هدفا.

كريستوفر نكونكو لايبزيج تشيلسي
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