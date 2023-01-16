خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يقترب من ضم محمد مغربي

يقترب سيراميكا كليوباترا من ضم محمد مغربي مدافع الأهلي على سبيل الإعارة.

ويسعى اللاعب للخروج على سبيل الإعارة من أجل المشاركة بعد غيابه عن حسابات كولر.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا اتفق مع اللاعب على كافة الشروط الشخصية ويتبقى فقط منح الأهلي الضوء الأخضر للاعب من أجل الرحيل.

ويرغب مغربي في الحصول على فرصة المشاركة في المباريات ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب المقرر إقامتها في مصر.

وكان الأهلي قد قطع إعارة محمد مغربي من نادي تيبليتسه التشيكي قبل انطلاق الموسم من أجل تدعيم الفريق.

مغربي (21 عامًا) قلب دفاع يجيد الظهور أيضًا في مركز الظهير الأيسر.

وخاض مغربي 16 مباراة مع تيبليتسه منذ انضمامه إليه في فبراير الماضي، وسجل معه هدفا وصنع آخر.

ولم يشارك مغربي مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق تحت قيادة مارسيل كولر حتى الآن.

وحصل سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق الموسم على خدمات الرباعي أحمد ياسر ريان وصلاح محسن ومحمد شكري وأحمد رمضان.

بينما ضم الأهلي شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق الموسم.