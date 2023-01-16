معايشة لثنائي منتخب السيدات في الدنمارك

أعلنت مؤسسة "Right To Dream" المالكة لعدة أكاديميات رياضية في مصر وغانا والدنمارك وأمريكا بيانا انضمام ليلى البحيري ونادية رمضان لاعبتي منتخب مصر لفترة معايشة في الدنمارك.

ويدخل ثنائي منتخب مصر للشابات والناشئات في فترة معايشة أوروبية مع نادي نوردشيلاند الدنماركي أحد أندية الدوري الممتاز.

وانضم الثنائي إلى تدريبات الفريق الأول بنادي نوردشيلاند الدنماركي التابع لمؤسسة Right to Dream المملوكة لرجل الأعمال المصري محمد منصور.

وتستمر فترة المعايشة من 14 يناير حتى 29 يناير الجاري، لتوفير فرصة للاعبتين لاكتساب المزيد من الخبرات التي تعود بالنفع على الكرة النسائية في مصر بشكل عام.

وشددت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على ملف الكرة النسائية في جلسة مع ثنائي منتخب مصر ليلى البحيري ونادية رمضان داخل مقر الاتحاد، بحضور حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وفتحي نصير، عن دعمها ودعم اتحاد الكرة لكل لاعبات منتخب مصر سواء في المسابقات المحلية أو في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي والمعايشات لاكتساب الخبرات ونقل هذه الخبرات إلى المنتخبات الوطنية.

أما محمد وصفي، الرئيس التنفيذي Right to Dream " فشدد على الفخر بامتلاك مصر لاعبات شابات تمكنِّ من فرض موهبتهن المتميزة التي تؤهلهن للمنافسة عالميا.