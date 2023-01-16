تشكيل خليجي 25 - أيمن حسين يقود العراق.. وقطر تتسلح بـ وعد المولود في بغداد

أعلن خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق عن تشكيل أسود الرافدين لمواجهة قطر في نصف نهائي خليجي 25.

وشهد التشكيل مواصلة التعويل على المتألق أيمن حسين في خط الهجوم، كما يجاوره حسين علي لاعب الصفاقسي التونسي.

في المقابل يبدأ محمد وعد في خط وسط قطر، وهو المولود في العاصمة العراقية بغداد.

كما يشارك أحمد علاء ذو الأصول المصرية في خط الهجوم، ويحضر عاصم ماديبو في خط الوسط.

ويلتقي الفائز مع المنتصر من نصف النهائي الآخر بين البحرين وعمان.

ويسعى المنتخبان لحصد اللقب الخليجي الرابع في تاريخيهما.

تشكيل العراق:

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: آلاي علي فاضل - علي فائز - مصطفى نديم - درغام إسماعيل

الوسط: أمير العماري - محمد علي عبود - أمجد عطوان

الهجوم: حسين علي - أيمن حسين - إبراهيم بايش

تشكيل قطر:

حراسة المرمى: مشعل برشم

الدفاع: إسماعيل محمد - طارق سلمان - جاسم جابر - همام الأمين

الوسط: عاصم ماديبو - محمد وعد - علي أسد الله - خالد منير - عمرو سراج

الهجوم: أحمد علاء