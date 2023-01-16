اسكواش - مصطفى عسل يتصدر التصنيف العالمي.. ولا جديد في السيدات

الإثنين، 16 يناير 2023 - 13:22

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل - اسكواش

أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش التصنيف الأسبوعي والذي شهد تصدر نجم جديد لأول مرة.

وتصدر مصطفى عسل لاعب الأهلي ومنتخب مصر التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرته.

وجاء ذلك بعد حصد مصطفى عسل لقب بطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش.

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وتخطى عسل زميله مروان الشوربجي في نصف النهائي، قبل أن يتغلب على محمد الشوربجي في النهائي.

وأصبح مصطفى عسل سابع مصري يتصدر التصنيف العالمي للاسكواش.

وسبق عسل إلى صدارة التصنيف عمرو شبانة ورامي عاشور وكريم درويش وكريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي وعلي فرج.

وكان مصطفى عسل قد وصل للمركز الثالث في التصنيف خلال أكتوبر الماضي بعد الفوز ببطولة جراسهوبر على حساب مروان الشوربجي أيضا.

وتراجع علي فرج إلى المركز الثاني في ترتيب التصنيف العالمي للرجال، بينما تقدم الإنجليزي محمد الشوربجي إلى المركز الثالث.

وشهدت قائمة أفضل عشرة لاعبين تقدم مازن هشام إلى المركز التاسع.

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أما على مستوى السيدات فلم يشهد التصنيف تغييرات على المراكز العشرة الأولى.

وتستمر نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على قمة التصنيف العالمي للعبة ويليها كل من نور الشربيني وهانيا الحمامي.

ويستعد أبطال الاسكواش لخوض منافسات بطولة الأبطال أولى البطولات الكبرى في العام الجديد والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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اسكواش مصطفى عسل التصنيف العالمي
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