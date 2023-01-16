وكيله يحسم الجدل: حارس بايرن المعار لن يعود إلى البافاري هذا الشتاء

الإثنين، 16 يناير 2023 - 13:21

كتب : FilGoal

أليكسندر نوبل

حسم ستيفان باكس وكيل ألكسندر نوبل حارس بايرن ميونيخ المعار إلى موناكو موقف لاعبه من العودة إلى النادي البافاري هذا الشتاء.

قبل أسابيع، أعلن مانويل نوير حارس بايرن نهاية موسمه عقب تعرضه لكسر في أسفل القدم، ليبدأ بايرن في التحرك لضم بديل، وأول المحاولات كانت الرغبة في إنهاء إعارة نوبل لموناكو.

وقال باكس في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "ألكسندر نوبل سيبقى في صفوف موناكو بنسبة 100٪، لقد تم اتخاذ القرار".

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وأضاف "العودة إلى بايرن غير مطروحة، سيلعب ألكسندر النصف الثاني من الموسم في موناكو".

قبل أسابيع، أغلق نوبل باب العودة للفريق البافاري بعد إصابة مانويل نوير التي ستبعده حتى نهاية الموسم.

وقتها قال نوبل في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "ليس من المنطقي بالنسبة لي أن أعود إلى بايرن".

وأضاف "لا أعرف مدى خطورة إصابة مانويل نوير. لكني أعتقد أنه سيعود بحلول الصيف استعدادا للموسم المقبل".

وشدد "أنا سعيد للغاية في صفوف موناكو ولا يزال أمامي الكثير من المباريات التي سألعبها مع الفريق. أدركت هنا مدى أهمية المشاركة باستمرار. لا أريد الاستغناء عن ذلك بعد الآن".

وأوضح "في نهاية الأمر، نادي موناكو له الكلمة الأخيرة في أمر عودتي لبايرن، سيتعين عليهم أولاً إعطاء إشارة بأنهم يريدون ذلك. أعتقد أن ذلك سيكون صعبًا للغاية".

وكشف "الاجتماع من حسن صالح حميديتش مدير بايرن؟ قناعاتي هي نفسها كما كانت قبل الاجتماع، لم تتغير".

وتابع "أشعر أنني بحالة جيدة هنا. الجميع يعرف ذلك. أنا أثق بمسؤولي موناكو، وهم يثقون بي، ووكيل أعمالي يدير كل شيء بشكل جيد للغاية، لهذا السبب أنا سعيد لوجودي هنا".

وأتم "علاقتي مع توني تابالوفيتش مدرب حراس بايرن؟ كانت علاقتنا طبيعية عندما كنت في بايرن. منذ ذلك الحين لم يكن هناك أي اتصال يذكر. لكن تركيزي هنا في موناكو".

نوبل هو الحارس الأساسي لموناكو منذ بداية الموسم، وواصل المشاركة كأساسي مع استئناف الدوري الفرنسي عقب نهاية التوقف بسبب كأس العالم 2022.

من جهته، رفض نادي موناكو حتى الآن جميع محاولات بايرن لإعادة نوبل في يناير، بسبب عدم وجود بديل جاهز له، حسب جريدة كيكر الألمانية.

وكان سفين أولرايش قد ظهر بمستويات طيبة حين لعب كبديل لنوير في فترة إصابته قبل كأس العالم 2022.

حين أصيب كتب نوير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مرحبا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل".

وواصل "حينما كنت أجعل ذهني صافي أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم".

وأردف "أجريت جراحة ناجحة أمس وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى".

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وودع منتخب ألمانيا البطولة بعدما هُزم من اليابان وتعادل مع ألمانيا وفوز على كوستاريكا، لكن فارق الأهداف تسبب في تأهل المنتخب الآسيوي واللاروخا.

بايرن ميونيخ موناكو ألكسندر نوبل مانويل نوير
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