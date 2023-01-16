الأهلي يعلن مخاطبة اتحاد الكرة للتحقيق في الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل أمام المصري

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي مخاطبة اتحاد كرة القدم المصري بشأن مواجهة المصري الأخيرة في الدوري.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا بدون أمام المصري على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

وأبدى لاعبو الأهلي اعتراضهم على قرارات وليد عبد الرازق حكم اللقاء مما تسبب في حصول محمود متولي مدافع الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على بطاقة صفراء.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "أرسلت إدارة النادي خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم تطلب فيه التحقيق في الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل والتي وقعت بحق فريق الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري".

وتابع "ويأتي ذلك من أجل العمل على إرساء العدالة المنشودة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة".

وتأكد غياب محمود متولي مدافع فريق الأهلي عن مواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة عقب 13 جولة.

ويبتعد الأهلي عن فيوتشر أقرب ملاحقيه بأربع نقاط.

ويلعب الأهلي أمام سموحة في السادسة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهتي الزمالك والبنك الأهلي يومي 21 و24 يناير الجاري قبل المغادرة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل.

وحال تأهل الأهلي إلى ربع النهائي يلعب أمام فريق سياتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير.

وإذا نجح الأهلي في بلوغ الدور نصف النهائي يواجه ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 8 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه بمنافسات كأس العالم للأندية والثالثة على التوالي.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية في آخر مشاركتين للفريق.